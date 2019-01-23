Элина Свитолина покинула Australian Open: "Я не могла сыграть так хорошо, как мне хотелось бы"
Украинка испытывала проблемы со здоровьем на протяжении всего Открытого чемпионата Австралии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от японки Наоми Осаки в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Напомним, Осака обыграла Свитолину за 1 и 10 минут. Ни одна украинка пока не смогла выйти в полуфинал турнира "Большого Шлема". Только Андрей Медведев может похвастаться тем, что играл в финале Ролан Гаррос.
"Не думаю, что сегодня дело было в удаче. Наоми показала хороший теннис. К сожалению, я не могла сыграть так хорошо, как мне хотелось бы. Но в итоге, моя соперница просто играла лучше, чем я сегодня. Сегодня я играла против топ-теннисистки. И если ты не можешь показывать свой лучший теннис на все 100 процентов, то даешь сопернице шанс, которым она не может не воспользоваться.
Я играла против Наоми не один раз. И я прекрасно понимаю, в какие дни я могу быть с ней на одном уровне и получаю шанс сыграть хорошо и выиграть. Сегодня я дала ей возможность хорошо пробивать. Думаю, что у нас с Наоми впереди еще много упорных поединков. Мы уже играли с ней раз пять (на самом деле шесть раз, счет по личным встречам 3:3 – прим.). Надеюсь впереди у нас будет еще много сражений", – подвела итоги матча Свитолина.
Также украинка не обошла стороной свои проблемы со здоровьем. По ходу матча с Осакой Элина не раз обращалась за помощью к медикам из-за проблем с шеей и плечом.
"Да, я чувствовала боль в шее и плече, как и в другие дни турнира, в какой-то день больше, в какой-то меньше, но это привычное дело. Но сегодня я не смогла справиться с этими ощущениями.
Мне надо пообщаться с моей командой, обследовать мою шею, потому что она меня действительно беспокоит. А шея действительно чувствительное место, и мне не хотелось бы усугубить травму", – заключила украинка.
Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).
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