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Элина Свитолина покинула Australian Open: "Я не могла сыграть так хорошо, как мне хотелось бы"

Сегодня, 10:34

Украинка испытывала проблемы со здоровьем на протяжении всего Открытого чемпионата Австралии

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Элина Свитолина покинула Australian Open: "Я не могла сыграть так хорошо, как мне хотелось бы" //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/826/b2a/5c4826b2a7042.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/826/b2a/5c4826b2a7042.jpg Теннис Украинка испытывала проблемы со здоровьем на протяжении всего Открытого чемпионата Австралии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от японки Наоми Осаки в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Напомним, Осака обыграла Свитолину за 1 и 10 минут. Ни одна украинка пока не смогла выйти в полуфинал турнира "Большого Шлема". Только Андрей Медведев может похвастаться тем, что играл в финале Ролан Гаррос.

"Не думаю, что сегодня дело было в удаче.  Наоми показала хороший теннис. К сожалению, я не могла сыграть так хорошо, как мне хотелось бы. Но в итоге, моя соперница просто играла лучше, чем я сегодня. Сегодня я играла против топ-теннисистки. И если ты не можешь показывать свой лучший теннис на все 100 процентов, то даешь сопернице шанс, которым она не может не воспользоваться.

Я играла против Наоми не один раз. И я прекрасно понимаю, в какие дни я могу быть с ней на одном уровне и получаю шанс сыграть хорошо и выиграть. Сегодня я дала ей возможность хорошо пробивать. Думаю, что у нас с Наоми впереди еще много упорных поединков. Мы уже играли с ней раз пять (на самом деле шесть раз, счет по личным встречам 3:3 – прим.). Надеюсь впереди у нас будет еще много сражений", – подвела итоги матча Свитолина.

Также украинка не обошла стороной свои проблемы со здоровьем. По ходу матча с Осакой Элина не раз обращалась за помощью к медикам из-за проблем с шеей и плечом.

"Да, я чувствовала боль в шее и плече, как и в другие дни турнира, в какой-то день больше, в какой-то меньше, но это привычное дело. Но сегодня я не смогла справиться с этими ощущениями.

Мне надо пообщаться с моей командой, обследовать мою шею, потому что она меня действительно беспокоит. А шея действительно чувствительное место, и мне не хотелось бы усугубить травму", – заключила украинка.

Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем МонфисомПара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

теннис, Элина Свитолина, Australian Open

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