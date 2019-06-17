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Элина Свитолина после расставания с бойфрендом вылетела в первом раунде турнира

17 июня, 16:49

Седьмая ракетка мира украинка Свитолина уступила Маргарите Гаспарян, занимающей 62-е место в рейтинге

Элина Свитолина проиграла Маргарите Гаспарян
Элина Свитолина проиграла Маргарите Гаспарян. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире WTA Premier Nature Valley Classic в Бирмингеме, Великобритания. В матче первого круга украинка, посеянная под четвертым номером, в упорнейшей борьбе уступила россиянке Маргарите Гаспарян со счетом 3:6, 6:3, 4:6. В рейтинге WTA Элина Свитолина занимает седьмое место, Маргарита Гаспарян – 62-е.

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Проиграв первый сет, Свитолина повела во втором 5-1, но не смогла подать на партию при счете 5-2. Но уже в следующем гейме с пятой попытки завершила сет в свою пользу. Решающую партию более уверенно начала представительница России, она повела с двойным брейком 4-1. Украинка отыграла один, сократила разрыв до минимума и имела неплохой шанс сравнять счет в поединке: в 10-м гейме счет был 15-30 на подаче Гаспарян. Однако более удачливой в последних нескольких розыгрышах оказалась россиянка.

Напомним, что на турнире также сыграют Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

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Интересно, что около десяти дней назад стало известно о разрыве отношений между Элиной Свитолиной и французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Также Свитолина и Монфис удалили свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life.

Напомним, что в прошлом сезоне Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат теннисисток:

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Сегодня|Спорт

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