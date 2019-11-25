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Элина Свитолина поужинала в Киеве с Владимиром Кличко и назвала его легендой

25 ноября, 19:34

Украинская теннисистка пообщалась со знаменитым соотечественником-боксером

Элина Свитолина и Владимир Кличко

Элина Свитолина и Владимир Кличко / Фото: Facebook

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Элина Свитолина продолжает радовать фанатов своей игры и просто поклонников. Прима украинского и мирового тенниса поделилась в соцсетях фотографией за ужиной со своим знаменитым соотечественником-боксером Владимиром Кличко, подписав ее "Мировая легенда бокса Кличко". Читайте, как в Киеве прошел аукцион Свитолиной: за ужин с Кличко заплатили 21 000 долларов.

Случилось это во время благотворительного вечера, на котором Свитолина собирала средства для украинского тенниса. К слову, Элина вспомнила интересную историю своего знакомства с Володей:

"Когда первый раз виделись с Владимиром Кличко, у нас было совместное мероприятие. Мы разговорились, и я сказала, что мне очень нравится, вдохновляет, под какую песню он выходит в ринг. Всегда следила за карьерами братьев, за их боями. Он выходил под RHCP, а Виталий под – AC/DC. И я говорю: "Так приятно, что вы выбрали мою любимую песню AC/DC "Hells Bells". Он ответил: "Это Виталий. Вы не к тому". Целый вечер сидела и думала, как можно так опозориться. Но такое вот взбрело в голову".

Но нынче, судя по всему, Владимир зла на Элину не держит.

Смотрите сюжет о том, как Владимир Кличко едва не погиб на яхте от пожара

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благотворительность теннис бокс Владимир Кличко Элина Свитолина

Источник: ua.tribuna.com

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