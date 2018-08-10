Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал крупного турнира в Монреале

Украинская теннисистка обыграла Йоханну Конту в двух сетах и вышла на бельгийку Мертенс

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Монреале, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов. В матче третьего круга Свитолина (пятый номер посева) переиграла британку Йоханну Конту со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Соперница Элины Свитолиной по 1/4 финала – бельгийка Элиз Мертенс. За выход в четвертьфинал Свитолина получит $60 210 призовых, а в случае выхода в полуфинал сумма удвоится.

Ранее мы писали, что соперница Свитолиной Михаэла Бузарнеску покинула корт на инвалидной коляске. Румынке долго оказывали помощь, ее правую ногу зафиксировали в гипсовую повязку и увезли с корта.

Также вышла в 1/4 финала турнира в Монреале голландка Кики Бертенс, которая обыграла чешку Петру Квитову (8) со счетом 6:3, 6:2. За выход в полуфинал соревнований Бертенс поспорит с австралийкой Эшли Барти (15).

А россиянка Мария Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал. Шарапова в четверг в матче третьего круга уступила шестой ракетке турнира француженке Каролин Гарсие – 3:6, 2:6. В другом матче третьего круга первая ракетка мира румынка Симона Халеп со счетом 6:2, 6:2 нанесла поражение американке Венус Уильямс (13-й номер посева). В четвертьфинале Гарсия и Халеп сыграют друг с другом.

Ранее стал известен список украинских теннисистов, которые выступят в квалификации US Open. Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, 16-летняя Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.