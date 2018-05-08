Элина Свитолина проиграла во втором раунде крутого турнира в Мадриде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку после второго раунда турнира WTA Premier Mandatory с призовым фондом 6 685 828 евро Madrid Open в Мадриде. Украинская теннисистка, посеянная под 4-м номером, в тяжелейшем поединке проиграла испанке Карле Суарес-Наварро – 6:2, 7:6 (7:3), 6:4.

Напомним, что в прошлом году Свитолина проиграла в Мадриде уже в первом круге. Таким, образом она немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.

Ранее Элина Свитолина в одной из социальных сетей показала, как готовит блины. Украинка доказала, что мастерски орудует не только ракеткой, но и сковородкой. Спортсменка, стоя у плиты, ловко подбросила блинчик, чтобы перевернуть его.

Кстати, сердце Элины Свитолиной снова свободно. Отношения с британским крикетистом Рисом Топли позади, теннисистка даже удалила совместные фотографии из своего аккаунта в Instagram.