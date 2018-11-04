Элина Свитолина сыграла в бильярд в одном бикини

Лучшая теннисистка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина наслаждается свободным временем после напряженного сезона, завершением которого стала победа на Итоговом чемпионате WTA. Украинка отправилась отдыхать на моря. "Пришло время отдохнуть и перезарядить свои батарейки. Очень ценю каждое ваше поздравление и теплые слова", – писала спортсменка в Facebook.

Фотографиями с отдыха спортсменка делится в социальных сетях. Вчера спортсменка показала, как играет на бильярде в одном бикини. "Очень смелый наряд!", "Умничка, красавица", "Выглядит как будто проспорила", "В отличной форме!", – некоторые из комментариев фанатов под фото, которое "лайкнули" более 30 тысяч раз.

Напомним, что в опросе на звание самой красивой теннисистки сезона Элина Свитолина уверенно заняла первое место, опередив всех своих конкуренток – теннисисток из ТОП-8 рейтинга.

Ранее стало известно, что в октябре 2018 года Элина Свитолина заработала больше всех призовых, обогнав в списке не только девушек-коллег по WTA-туру, но также и таких легенд ATP-тура, как Новак Джокович и Роджер Федерер.