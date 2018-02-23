Элина Свитолина в пятый раз подряд обыграла экс-первую ракетку мира

В финале престижного турнира украинка встретится с теннисисткой из России

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд выходит в финал турнира WTA в Дубае с призовым фондом в 2 623 485 долларов.

В полуфинале украинка, посеянная под первым номером, как и год назад одержала победу над двукратной победительницей турниров "Большого Шлема" экс-первой ракеткой мира немкой Ангелик Кербер – 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

Это пятая победа Свитолиной над Кербер подряд. Общий счет личных встреч между украинкой и представительницей Германии стал 7:5 в пользу Свитолиной.

Также это третья победа Свитолиной над теннисисткой из топ-10 в нынешнем сезоне (в Брисбене украинка обыграла Йоханну Конту и Каролину Плишкову).

Соперницей украинки по финалу станет российская теннисистка Дарья Касаткина.

Теннисистки играли между собой дважды. Обе предыдущие встречи (в Нью Хэйвен-2016 и в Торонто-2017) выиграла Элина Свитолина.

Завтра украинка поведет борьбу за свой 11 титул в карьере и второй в сезоне. Если Свитолиной удастся выиграть завтра, то она повторит абсолютный (для украинских теннисистов – мужчин и женщин) рекорд Андрея Медведева – 11 титулов. Кроме того, Свитолина второй раз в карьере сможет защитить завоеванный титул (впервые это было в Баку 2013/2014).

Ранее мы писали, что лучшая теннисистка Украины Свитолина в День святого Валентина сделала селфи с бойфрендом – Элина Свитолина в отношениях с крикетистом из Англии Рисом Топли.

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина не смогла остановить Петру Квитову в Дохе. Первая ракетка Украины еще ни разу не смогла обыграть чешскую теннисистку.