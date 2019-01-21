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Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 10:43

Украинская теннисистка в трех сетах обыграла Мэдисон Киз

Свитолина идет дальше
Свитолина идет дальше. Фото: AFP
Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/586/2e9/5c45862e91ec9.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/586/2e9/5c45862e91ec9.jpg Теннис Украинская теннисистка в трех сетах обыграла Мэдисон Киз

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 финала Свитолина в трех сетах обыграла американку Мэдисон Киз – 6:2, 1:6, 6:1.

На счету Элины 3 эйса, 4 двойные ошибки, 22 виннера и 16 невынужденных ошибок. Киз выполнила 3 эйса при одной двойной ошибке, 37 виннеров и 34 невынужденные ошибки.

Теперь в четвертьфинале Australian Open Свитолина встретится с победительницей US Open-2018 японкой Наоми Осакой. В предыдущем раунде Осака обыграла латвийку Анастасию Севастову в трех сетах – 4:6, 6:3, 6:4.

После поединка с Киз украинка поделилась рецептом своего успеха.

"Я думаю, что очень хорошо подаю. Я качественно играю на приеме. Я всегда стараюсь оказать давление на соперницу. Вот почему, как мне кажется, я сыграю в четвертьфинале. Потому что я качественно провела все матчи", – призналась Свитолина.

Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

 

Элина Свитолина, Australian Open, теннисистка, Большой шлем

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Сегодня|Спорт

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