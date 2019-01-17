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Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 09:54

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла словачку Кужмову

Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/034/980/5c4034980a321.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/034/980/5c4034980a321.jpg Теннис Украинская теннисистка в двух сетах обыграла словачку Кужмову

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно прошла второй круг на Открытом чемпионате Австралии по теннису с призовым фондом в 44,7 миллионов долларов. Украинская теннисистка в двух сетах разобралась со словачкой Викторией Кужмовой – 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Свитолиной на Australian Open будет китаянка Шуай Чжан. Соперницы пересекались лишь однажды, в 2016-м в Майами победила Элина.

Ранее мы писали, что организаторы Australian Open официально подтвердили введение тай-брейка в решающей партии. В отличие от US Open, где при счете – 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводится традиционный тай-брейк, на Australian Open будут играть супертай-брейк до 10 очков.

Из-за этого нововведения на турнире уже случился первый казус – теннисистка стала раньше времени праздновать победу, забыв о новом правиле на Australian Open.Британская теннисистка Кати Болтер в первом круге Australian Open обыграла Екатерину Макарову.

Кстати, не менее забавный эпизод произошел во время второго поединка Болтер на турнире. Британка уступила белоруске Арине Соболенко, которая на радостях бросила на трибуны свою повязку. За сувенир сцепились две пожилые болельщицы, да так что разнимать их пришлось охране.

теннис, Элина Свитолина, Australian Open, Большой шлем

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Сегодня|Спорт

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