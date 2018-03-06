Элина Свитолина за день выиграла 250 тысяч долларов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира Tie Break Tens.

Наша теннисистка отдала соперницам всего шесть очков на пути к трофею и призу в 250 тысяч долларов.

В стартовом поединке Свитолина обыграла Винус Уильямс со счетом – 10:3, в полуфинале "всухую" прошла Коко Вандевей – 10:0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10:3.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТIE BREAK TENS

Первый круг

Вандевей – Хантухова – 10:7

Свитолина – В. Уильямс – 10:3

С. Уильямс – Бартоли – 10:6

Чжан – Кырстя – 10:4



Полуфиналы

Свитолина – Вандевей – 10:0

Чжан – С. Уильямс – 13:11



Финал

Свитолина – Чжан – 10:3

Напомним, что Элина Свитолина второй год подряд стала победительницей турнира WTA Premier в Дубае с призовым фондом в 2,6 миллиона долларов.

Кстати, на днях стало известно, что сердце Элины Свитолиной снова свободно. Отношения с британским крикетистом Рисом Топли позади, теннисистка даже удалила совместные фотографии из своего аккаунта в Instagram.