Элина Свитолина за день выиграла 250 тысяч долларов

Сегодня, 11:30

Украинская теннисистка победила в выставочном турнире

Свитолина с трофеем. Фото AFP
Свитолина с трофеем. Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира Tie Break Tens.

Наша теннисистка отдала соперницам всего шесть очков на пути к трофею и призу в 250 тысяч долларов.

В стартовом поединке Свитолина обыграла Винус Уильямс со счетом – 10:3, в полуфинале "всухую" прошла Коко Вандевей – 10:0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10:3.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТIE BREAK TENS

Первый круг
Вандевей – Хантухова – 10:7
Свитолина – В. Уильямс – 10:3
С. Уильямс – Бартоли – 10:6
Чжан – Кырстя – 10:4

Полуфиналы
Свитолина – Вандевей – 10:0
Чжан – С. Уильямс – 13:11

Финал
Свитолина – Чжан – 10:3

Напомним, что Элина Свитолина второй год подряд стала победительницей турнира WTA Premier в Дубае с призовым фондом в 2,6 миллиона долларов.

Кстати, на днях стало известно, что сердце Элины Свитолиной снова свободно. Отношения с британским крикетистом Рисом Топли позади, теннисистка даже удалила совместные фотографии из своего аккаунта в Instagram.
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Источник:

Большой теннис Украины

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