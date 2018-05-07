Энди Маррей не выступит на "Ролан Гаррос" в этом году

Прошлогодний полуфиналист "Ролан Гаррос" британский теннисист Энди Маррей официально снялся с турнира этого года. В этом сезоне Маррей перенес операцию на бедре и продолжает восстанавливаться после нее.

Для того, чтобы Маррей снялся с турнира, ему пришлось провести переговоры с организаторами турнира, представителями "Больших шлемов" и АТР. Британец не исключает возможности того, что сыграет на "Челленджере" в Лафборо, который пройдет до начала Открытого чемпионата Франции на харде. Если бы он просто снялся с парижского "Большого шлема", то не смог бы сыграть и на "Челленджере". Но его команда доказала, что ему лучше воздержаться от пятисетовых матчей на грунте, но он может играть на харде в трехсетовом формате.

Напомним, что в конце прошлого года Энди Маррей уволил тренера, с которым стал олимпийским чемпионом.

А прошлой осенью Энди Маррей второй раз стал отцом. Его супруга Ким родила девочку. Энди и Ким сыграли свадьбу в апреле 2015 года, а в феврале 2016-го у них родилась дочь София.