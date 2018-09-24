Энди Маррей разбил приз во время фотосессии

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей случайно уронил и разбил памятную тарелку, которую ему вручили за вклад в продвижение тенниса в Китае. Маррей позировал с ней в преддверии старта на турнире в Шэньчжэне, и она выпала из открытого футляра.

Энди Маррей никак не может восстановиться после травмы. В начале года Маррею сделали операцию на бедре и он пропустил большую часть сезона, в том числе Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдон.

Напомним, что в конце прошлого года Энди Маррей уволил тренера, с которым стал олимпийским чемпионом. Маррей работал с Лендлом в 2011-2014 годах, а в июне 2016 года возобновил сотрудничество с 57-летним специалистом, который помог британцу во второй раз выиграть Уимблдонский турнир и завоевать "золото" на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Кстати, прошлой осенью осенью Энди Маррей второй раз стал отцом. Его супруга Ким родила девочку. Энди и Ким сыграли свадьбу в апреле 2015 года, а в феврале 2016-го у них родилась дочь София.