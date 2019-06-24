Энди Маррей выиграл первый трофей с металлическим бедром
Знаменитый британец думал о завершении карьеры из-за болей в бедре
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей совместно с испанцем Фелисиано Лопесом выиграли лондонский травяной турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР-500) в парном разряде. В финале турнира они обыграли американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери – 7:6(6), 5:7, 10:5.
Продолжительность поединка составила 1 час и 52 минут. В течение этого времени Энди и Фелисиано сделали 7 подач навылет, двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт. Джо и Раджива совершили 6 эйсов, 3 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме.
Маррей завоевал первый титул после тяжелой операции, в результате которой британцу вставили металлическое бедро. После вылета с Australian Open в январе Энди Маррей объявил о скором завершении карьеры из-за болей в бедре, но позже он все же решился на повторную операцию и не прогадал. В июле Маррей собирается принять участие в Уимблдоне-2019 в парном разряде вместе со своим братом Джейми.
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Источники:
Сегодня|Спорт , isport.ua
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