Еще одна теннисистка снялась с Итогового турнира, ее матч против Свитолиной под вопросом

Если Бьянка Андрееску не сможет продолжить борьбу на турнире, ее заменит София Кенин

Бьянка Андрееску / Фото: Reuters

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску отказалась от борьбы во время матча с представительницей Чехии Каролиной Плишковой во втором туре Итогового чемпионата WTA в Китае. Встреча продлилась 45 минут и завершилась в первом сете при счете 3:6.

Сообщается, что причиной снятия 19-летней Андрееску стала травма колена. Напомним, что в первом туре группового этапа обе спортсменки потерпели поражение. Таким образом, Плишкова сможет выйти в полуфинал в случае победы над Симоной Халеп.

Ранее в полуфинал вышла украинка Элина Свитолина, которая является действующей победительницей Итогового турнира. Теперь же матч Андрееску против Свитолина остается под вопросом. Канадка еще может сыграть, если сумеет восстановиться, в противном случае ее заменит американка София Кенин.

Реклама

Напомним, что ранее Наоми Осака снялась с Итогового турнира. Японка вынуждена была прекратить выступление на турнире из-за травмы плеча. Ее заменила Кики Бертенс, которая в первом матче на турнире обыграла первую ракетку мира Эшли Барти.

Ранее мы писали, что Элина в Китае выиграла в Китае уже 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.

Смотрите также сюжет, как Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Плишкову на старте тунира в Китае

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама