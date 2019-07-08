Есть рекорд! Свитолина стала первой украинкой в четвертьфинале Уимблдона

Украинка в историческом матче обыграла Петру Мартич из Хорватии

Элина Свитолина. Фото: AFP

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина добилась исторического результата на знаменитом теннисном турнире Уимблдон. 24-летняя теннисистка стала первой в истории представительницей Украины в четвертьфинале лондонского турнира "Большого Шлема". В матче четвертого круга Свитолина за 1 час 49 минут обыграла Петру Мартич из Хорватии – 6:4, 6:2.

Ранее никому из украинцев не удавалось достичь четвертьфинала Уимблдона в одиночном разряде. Добавим, что для Элины это пятый четвертьфинал на турнирах "Большого Шлема" (2015, 2017 – Ролан Гаррос, 2018, 2019 – Australian Open, 2019 – Уимблдон).

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница пары Каролина Мухова – Каролина Плишкова.

Отметим, что еще одна украинка дебютантка основной сетки Даяна Ястремская не смогла повторить достижение своей соотечественницы. В матче четвертого круга Ястремская проиграла Чжан Шуай из Китая. Напомним, что по ходу турнира Даяна обновила возрастной рекорд среди украинок на Уимблдоне.

Ранее мы писали, что на Уимблдоне осталась только одна из сестер Киченок. Надежда Киченок продолжает борьбу в смешанном и парном турнирах.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

Также мы сообщали, что в четверг на Уимблдоне-2019 грянула, пожалуй, главная пока что сенсация турнира. Американкая лаки-лузер Лорен Дэвис, ранее в двух сетах одолевшая украинку Катерину Козлову, во втором круге соревнований разделалась с действующей победительницей Уимблдона немкой Ангелик Кербер. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился победой 25-летней американки со счетом 2:6, 6:2, 6:1. Эта победа выглядит еще более сенсационной, если учесть, что Лорен Дэвис играла с травмой – по ходу матча ей оказывали медпомощь. А когда американку обмотали бинтами, она стала похожей на "мумию".

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