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Это гениально: знаменитый теннисист показал, как борется с одиночеством на карантине

29 марта, 17:39

Александр Трикиша

Швейцарец развлекает себя и своих подписчиков в соцсетях

Известный швейцарский теннисист Стэн Вавринка нашел способ, как избежать одиночества во время карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Спортсмен честно соблюдает все меры предосторожности, но никто не говорил, что в изоляции нельзя веселиться. Вавринка вооружился фото- и видеоредакторами, а своими плодами творчества поделился в Instagram.

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Теннисист устроил ужин с большим плюшевым медвежонком, затем показал комнату, заполненную его копиями, совместную тренировку со своими "клонами", а "вишенкой на торте" стало видео празднования дня рождения спортсмена – 28 марта Стэну стукнуло 34 года.

По такому случаю Вавринка устроил вечеринку, пригласив все свои копии за праздничный стол, а затем под всеобщие аплодисменты задул свечку на праздничном торте. "Ничто не помешает мне праздновать мой день рождения", – подписал последнее видео спортсмен.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Ранее мы писали, что первому теннисисту, который заболел коронавирусом, грозит в Бразилии год тюрьмы. Тьяго Уайлд нарушил условия карантина до получения позитивного результата теста.

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карантин теннис коронавирус Стэн Вавринка

Источник: Сегодня|Спорт

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