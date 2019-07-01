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"Это несправедливо по отношению к дизайнерам": Свитолина защищает свое платье на Уимблдоне

1 июля, 20:24

Лучшая теннисистка Украины – о своем наряде на турнире "Большого шлема"

Свитолина на Уимблдоне
Свитолина на Уимблдоне. Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня вышла во второй круг Уимблдона, обыграв в двух сетах Дарью Гаврилову. А потом Элина прокомментировала мнение журналистов, посчитавших платье, в котором спортсменка выступает на Уимблдоне, простым и безликим, будто из базовой коллекции.

"Думаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к дизайнерам, которые вкладывают столько работы для создания нашей одежды. Они вкладывают так много усилий. И говорить, что они вообще ничего не изменили, – это несправедливо. Я побывала в их штаб-квартире, увидела, как они работают.

Знаете, то же самое можно сказать о нашем участии на Уимблдоне. Мы же просто играем так, как и каждый день. Но на самом деле проделано много работы, чтобы мы могли выступать на этом турнире, и нужно это ценить", – заявила Свитолина.

Ранее мы писали, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе: "Мы обнимаемся, мы целуемся...". Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram. Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом.

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Тег Элина Свитолина, теннисистка, Уимблдон, Большой шлем

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Championat.ru

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