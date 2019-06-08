Это разрыв: Свитолина удалила Монфиса из своей жизни
Первая ракетка Украины расходится с французом после шести месяцев отношений
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис расходятся. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом. Также Свитолина и Монфис удалили свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life. Ни Элина, ни Гаэль по этому поводу никаких комментариев пока не давали, однако зарубежные СМИ уже сделали свой вывод – пара распалась.
Об отношениях теннисистов стало известно в начале года Australian Open, а перед Roland Garros состоялась премьера документального фильма о них.
Как сообщалось ранее, Свитолина слилась в эротическом танце со своим бойфрендом. Лучшая украинская теннисистка и француз Гаэль Монфис выложили в Instagram видео зажигательного и весьма эротического танца, в котором они использовали элементы игры в теннис: удары слева и справа, смеш и другие.
Также мы писали, что Свитолина показала, как расслабилась с Монфисом после травмы. Первая ракетка Украины, заработав 328 тысяч долларов, спряталась со своим парнем под пальмами. "Счастье – это искусство расслабляться" – подписала иллюстрацию пара. Элина и Гаэль загорали у бассейна в окружении пальм и выглядели абсолютно счастливыми.
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Напомним, что после матча футбольных сборных Украины и Сербии стало известно об отношениях Александра Зинченко с журналисткой Владой Щегловой. Полузащитник поцеловал бывшую девушку Андрея Борячука прямо во время интервью.
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