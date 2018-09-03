Евгений Коноплянка дисквалифицирован на один матч

Сегодня, 23:17

Украинец получил красную карточку в матче Бундеслиги

Коноплянку удалили с поля
Коноплянку удалили с поля

Немецкий футбольный союз (DFB) вынес вердикт по эпизоду с удалением украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки. Украинец в воскресном матче второго тура чемпионат Германии с "Гертой" (0:2) был удален за фол последней надежды на последних минутах поединка.

Как сообщает Kicker, DFB рассмотрел этот эпизод и вынес решение, согласно которому Коноплянка подвергнется одноматчевой дисквалификации.

Таким образом, Евгений пропустит матч с "Боруссией" (М), но сможет помочь своей команде в матче 4-го тура против "Баварии".

Напомним, что Евгений Коноплянка перешел из "Севильи" в "Шальке" летом 2016 года на правах аренды, а через год немецкий клуб выкупил контракт футболиста сборной Украины за 12,5 миллионов евро. В прошлом сезоне Коноплянка отыграл 30 матчей в Германии и забил шесть голов. 

Ранее мы писали, что на старте карьеры в "Шальке" Коноплянка проспал остановку и проехал 220 км на такси, чтобы успеть на игру своего клуба.

Кстати, в товарищеском матче против сборной Албании (4:1) Коноплянка оформил дубль. Эти мячи позволили Евгению выйти на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Украины за всю историю. 
чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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Источники:

UA.Футбол, Сегодня|Спорт

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