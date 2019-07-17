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Эжени Бушар встретилась с болельщиком, который набил тату с ее лицом

17 июля, 10:13

Фанат украсил свою руку портретом канадской теннисистки

Эжени Бушар
Эжени Бушар. Фото: Instagram

В начале этого месяца болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар сделал себе татуировку с изображением лица спортсменки. "Это по-настоящему?", – удивилась тогда теннисистка. А затем решила лично перепроверить тату. Эжени встретилась со своим фанатом.

"Мечта стала реальностью. Сегодня я встретил Эжени Бушар. Не могу поверить. Спасибо тебе, ты восхитительна. Желаю тебе всего наилучшего", – написал мужчина в соцсетях.

25-летняя Бушар поднималась до пятого места в рейтинге WTA и играла в финале Уимблдона в 2014 году. Однако сейчас она занимает только 78-е место в рейтинге. За карьеру она завоевала один титул турнира WTA.

Мы писали, что Эжени Бушар в бикини сходила на свидание со своим фанатом. Спортсменка встретилась с болельщиком, которому проспорила свидание в начале прошлого года.

Во время Супербоула-2017 пока преимущество со счетом 28:3 было у "Атланты", Эжени написала: "Я так и знала, что "Атланта" победит". На что один из ее подписчиков ответил: "Если выиграет "Нью-Ингленд", сходим на свидание?" Финалистка Уимблдона-2014 ответила: "Не вопрос". 

В итоге "Нью-Ингленд" одержал победу, и свидание состоялось.Тогда Джон и Эжени вместе посетили игру НБА с участием "Бруклин Нетс" и "Милуоки Бакс". После этого Эжени и Джон еще несколько раз встречались, а сама теннисистка заявила, что парень оказался очень милым. 

Ранее мы писали, как украинка Дарья Снигур выиграла юниорский турнир Уимблдона. В субботу в финале юная украинская спортсменка победила десятую "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль в двух сетах. Поединок завершился со счетом – 6:4, 6:4, хотя и в первом, и во втором сете Дарье пришлось отыгрываться.

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Тег теннис, теннисистка, Эжени Бушар, татуировка

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Сегодня|Спорт

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