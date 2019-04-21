Фабио Фоньини стал первым итальянцем, выигравшим "Мастерс"

В финальном поединке Фоньини в двух сетах обыграл серба Лайовича

Фабио с трофеем. Фото: AFP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл серба Душана Лайовича в финальном матче турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло с призовым фондом 5,6 млн евро. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом – 6:3, 6:4. Фоньини стал первым итальянцем, которому удалось победить на турнире серии "Мастерс". Всего в активе теннисиста девять побед на турнирах ATP в одиночном разряде.

На пути к финалу 31-летний Фоньини, находящийся на 18-й строчке рейтинга ATP, победил вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля (в полуфинале) и немца Александра Зверева (в 1/8 финала), занимающего третью строчку в рейтинге ATP.

"Мастерс" – третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP.

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