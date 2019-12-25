Федерация тенниса Украины допустит Свитолину к Олимпиаде, если она выступит за сборную

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Непростые отношения в 2019 году сложились между лучшей украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и Национальной федерацией тенниса. В начале года ФТУ обвинила спортсменку в нежелании играть за сборную и выдвижении ее агентом завышенных финансовых требований. На что одесситка ответила, что залечивала травму, поэтому и не сыграла за сборную в Кубке Федерации. Тем временем в Украине назвали лучшую теннисистку страны.

Теперь приближается час "Ч", ведь в феврале сборная Украины будет играть отборочный турнир Кубка Федерации, а летом в Токио пройдут Олимпийские игры. Исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин по этому вопросу высказал такую позицию:

"В заявку на Олимпиаду войдут теннисистки, которые дадут "добро" на выступления в сборной. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной насчет ее участия в матче в Таллинне. У ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Играх. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Олимпиаде. Единственное, что без согласия ФТУ никакой wild card для Токио-2020, конечно же, не будет".

Сама Свитолина говорила, что хочет играть за сборную, так что остается надеяться, что стороны найдут компромисс. Недавно Элина по собственной инициативе заплатила за операцию молодой Дарье Лопатецкой.

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