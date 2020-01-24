Федерер и Милмен выдали сумасшедший четырехчасовой триллер, после которого болельщики аплодировали им стоя

Швейцарец в решающем тай-брейке обыграл Миллмана и вышел в четвертьфинал

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел очередной раунд Australian Open. Он нанес поражение австралийцу Джону Милмену со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (8) и выиграл свой 100-й в карьере матч на Открытом чемпионате Австралии. Продолжительность противостояния составила 4 часа и 3 минуты.

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Роджер 16 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-поинтов. Соперником Федерера в борьбе за выход в четвертьфинал станет венгр Мартон Фучович. Поединок завершился бурными аплодисментами фанатов.

Федерер первым в истории выиграл как минимум по 100 матчей на двух турнирах Большого шлема. Пока что самым успешным для швейцарца остается Уимблдон (101), но в случае победы над Мартоном Фучовичем в 1/8 финала Роджер повторит свой травяной показатель.

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