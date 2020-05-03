"Федерер отчасти рад этой ситуации — его рекорды сейчас нельзя побить": откровения легенды тенниса

А вот Джокович, который был на ходу, безусловно, расстроен паузой

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион в парном разряде немец Борис Беккер поделился своим мнением по поводу того, как игроки "Большой тройки" – швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович – относятся к паузе в сезоне из-за пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что легендарный теннисист стал дипломатом, чтобы избежать банкротства.

"Возможно, Роджер Федерер отчасти даже рад происходящему, потому что сейчас ни один из его рекордов не может быть побит. Новак, наверняка, расстроен больше всех из этой троицы. Ведь в 2020 году Джокович не проиграл ни одного матча, сначала приведя сборную Сербии к победе на ATP Cup, а затем став чемпионом на Australian Open и турнира в Дубае. Он никогда не скажет этого публично, но, думаю, в глубине души он разочарован тем, что не может играть", – рассказал теннисист и тренер CNN.

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"Ждал, что Рафаэль Надаль в этом году вновь выиграет Ролан Гаррос — уже в 13-й раз — и сравняется с Роджером по победам на турнирах Большого шлема. У обоих будет по 20 титулов. Что касается новых титулов Федерера на мэйджорах, то, считаю, его единственный шанс сейчас — выиграть Уимблдон", — сказал Беккер в интервью CNN.

Ранее Федерер заявил, что коронавирус провоцирует революцию в мире тенниса.

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