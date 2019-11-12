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Федерер реабилитировался: легендарный швейцарец одержал первую победу на Итоговом турнире

12 ноября, 19:21

Берреттини потерял шансы на выход в плей-офф

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче второго тура группового раунда в квартете Бьорна Борга Итогового турнира АТР в Лондоне. Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу швейцарца.

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Для Федерера эта победа стала первой на турнире. В стартовом матче Роджер неожиданно уступил Доминику Тиму. Сегодня позже Тим встретится с Новаком Джоковичем из Сербии.

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Год назад победителем турнира АТР стал немец Александр Зверев, одолевший в финале Джоковича в двух партиях – 6:4, 6:3. В этом сезоне Зверев сыграет в группе Андре Агасси, где его оппонентами выступят испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас. В стартовом матче на турнире Зверев сенсационно обыграл первую ракетку мира Надаля.

К слову, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA и не смогла повторить свое прошлогоднее достижение. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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теннис Роджер Федерер Итоговый чемпионат АТР Маттео Берреттини

Источник: Сегодня|Спорт

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