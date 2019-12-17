Федерер своим поражением помог теннисисту-неудачнику устроиться на работу в банке

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Бывший перуанский теннисист, а ныне финансовый консультант Родольфо Рэйк припомнил, как в 1997 году нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру. По словам Рэйка, у которого в итоге с теннисом не сложилось, та победа помогла ему сделать карьеру в качестве финансового консультанта.

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"На тот момент я был пятой или шестой ракеткой мира среди юниоров, мне было 18. Роджеру исполнилось 16, но он уже играл среди 18-летних, – вспоминает в интервью El Comercio матч 22-летней давности против Роджера Федерера 40-летний Родольфо Рэйк. – Мы встретились в четвертьфинале юниорского Italian Open. Спустя все эти годы я помню, что у Роджера был очень мощный удар с форхенда, как сейчас. У него был природный талант, брутальный резаный удар. Он двигался так, словно парил над кортом. Но я смог победить по той же причине, по которой Надаль иногда его обыграет. Я доставлял ему трудности, используя вращение. Я отправлял мощные крученые удары ему под форхенд. С этими глубокими ударами у него возникли проблемы"

Смотрите трюки в исполнении Федерера

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Родольфо признался, что этот результат помог ему устроиться на работу в банке. "Когда я проходил собеседование в банке, мой будущий босс увидел в графе "Прочая деятельность" то, что я играл в теннис, побеждал Федерера, Массу и Пуэрту. Он спросил: "Ты правда победил Федерера?" Я рассказал ему эту историю. На тот момент Роджер был беспрекословно первой ракеткой мира. Тогда босс сказал: "Если ты победил этого парня, то точно заслуживаешь шанс"

Как мы писали ранее, лицо легендарного Федерера отчеканят на деньгах. Роджер стал первым человеком, изображение которого при жизни поместили на швейцарскую монету.

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