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Федерер вновь выиграл один из самых эпичных матчей на Australian open

28 января, 10:10

В ходе матча Федерер ушел с семи матчболов

Роджер Федерер,

Роджер Федерер, / Фото: Reuters

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, пробился в полуфинал, одолев 100-ю ракетку мира американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 31 минуту.

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Бывшая первая ракетка мира пять раз подал навылет, активно выиграл 44 очка и совершил 56 невынужденных ошибок. На счету Тенниса 27 эйсов, 73 виннера и 53 неточности. В ходе матча 38-летний Федерер ушел с семи матчболов.

Напомним, что Федерер и Милмен выдали сумасшедший четырехчасовой триллер, после которого болельщики аплодировали им стоя.

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За выход в финал стартового турнира "Большого шлема" 2020 года Федерер поспорит с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич. Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Джокович.

Ранее мы рассказывали, что Кирьос почтил память Коби Брайанта перед поединком с Надалем. Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке Лейкерс.

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теннис теннисист Роджер Федерер

Источник: Сегодня|Спорт

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