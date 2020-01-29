Федерера оштрафовали за нецензурное высказывание на корте

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Реклама

Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил штраф от организаторов Australian Open. Победитель 20 турниров "Большого шлема" должен заплатить 3000 тысячи долларов за нецензурное высказывание в четвертьфинальном матче с 100-й ракеткой мира американцем Теннисом Сандгреном.

Читайте также: Мугуруса попала на Халеп – определилась вторая пара полуфиналисток на Australian Open

Арбитр на вышке не услышала ругательства, но о нем просигнализировала судья на линии.Роджер выругался на смеси английского и немецкого языков и был удивлен, когда получил предупреждение.

"Если вы слышали, то почему сами не сказали? Судья на линии уверена на сто процентов? Она из Швейцарии? Она уверена, но вы не уверены, хотя дистанция одинаковая. Что вы говорите!" — сказал Федерер арбитру Марьяне Вельович после инцидента.

Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена и в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем

Ранее мы рассказывали, что определилась первая пара полуфиналисток на Australian Open. В Мельбурне продолжаются престижные соревнования по теннису.

Смотрите, как Свитолина недавно обыгрывала Каролину Плишкову:

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама