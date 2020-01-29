Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

Федерера оштрафовали за нецензурное высказывание на корте

29 января, 12:32

Швейцарский теннисист выругался во время поединка

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Реклама

Швейцарский теннисист Роджер Федерер получил штраф от организаторов Australian Open. Победитель 20 турниров "Большого шлема" должен заплатить 3000 тысячи долларов за нецензурное высказывание в четвертьфинальном матче с 100-й ракеткой мира американцем Теннисом Сандгреном.

Читайте также: Мугуруса попала на Халеп – определилась вторая пара полуфиналисток на Australian Open

Арбитр на вышке не услышала ругательства, но о нем просигнализировала судья на линии.Роджер выругался на смеси английского и немецкого языков и был удивлен, когда получил предупреждение.

"Если вы слышали, то почему сами не сказали? Судья на линии уверена на сто процентов? Она из Швейцарии? Она уверена, но вы не уверены, хотя дистанция одинаковая. Что вы говорите!" — сказал Федерер арбитру Марьяне Вельович после инцидента.

Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена и в полуфинале сыграет с сербом Новаком Джоковичем

Ранее мы рассказывали, что определилась первая пара полуфиналисток на Australian Open. В Мельбурне продолжаются престижные соревнования по теннису.

Смотрите, как Свитолина недавно обыгрывала Каролину Плишкову:

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис теннисист Australian Open Роджер Федерер

Источник: The Daily Record

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рафаэль Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены: видео курьезного момента
Рафаэль Надаль ударил девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены: видео курьезного моментаТеннис
Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в голову
Драка на трибунах Australian Open: фанат в форме сборной России получил прямой правый в головуТеннис
Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира
Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мираТеннис
Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступили
Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступилиТеннис
Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open
Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian OpenТеннис
"Теперь все можем идти спать": Свитолина рассказала о победе над американкой с плоскими ударамиТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...