Франция пробилась в финал Кубка Дэвиса

Французские теннисисты Жюльен Беннето и Николя Маю одержали победу над испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом и вывели свою команду в финал Кубка Дэвиса. Субботний матч в парном разряде, прошедший в Лилле, завершился победой французов со счетом 6:0, 6:4, 7:6. На корте соперники провели чуть более двух часов.

Счет в противостоянии стал 3-0 в пользу сборной Франции. Второй финалист турнира определится позднее в матче сборных США и Хорватии.

Напомним, что ранее в субботу сборная Украины обыграла Португалию в Кубке Дэвиса. Три очка украинской команде принес Сергей Стаховский, который выиграл обе одиночные встречи и помог победить в парной. Победа позволила Украине сохранить прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка претендует на награду "Прорыв августа" от WTA. Леся Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого Шлема", случилось это на Открытом чемпионате США в сентябре.

Напомним, что Серена Уильямс во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив арбитра на вышке в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.