Французская теннисистка разделась прямо во время матча

Французская теннисистка Ализе Корне была предупреждена за смену футболки на корте во время поединке US Open.

Из-за высокой температуры (жара достигала 36 градусов) в матче между Корне и шведкой Джоанной Ларссон был введен перерыв на 10 минут для охлаждения участниц, после которого Корне вернулась на корт в футболку, надетой задом наперед.

Корне решила переодеть футболку прямо на корте, за что получила предупреждение от мужчины-судьи. Согласно правилам WTA, участницам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.

Решение было бурно воспринято публикой, ссылающейся на то, что мужским теннисистам никто не выносит предупреждение за те же поступки.

Корне уступила Ларссон в трех сетах (6:4, 3:6, 2:6) и покинула турнир.

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