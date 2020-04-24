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Французский турнир "Большого шлема" перенесли во второй раз с начала пандемии

24 апреля, 14:48

Александр Трикиша

Смещение Ролан Гаррос даст спортсменам дополнительную неделю для восстановления сил

Как сообщает Le Parisien, турнир "Большого Шлема" Ролан Гаррос снова был перенесен. На этот раз организаторы планируют провести Открытый чемпионат Франции с 27 сентября по 11 октября. Изначально турнир должен был пройти в мае-июне, затем его старт сместили на 20-е сентября. В очередной раз Федерация тенниса Франции решила скорректировать сроки после консультаций с ATP и WTA.

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Отмечается, что перенос вызван тем, что с 24 августа по 13 сентября планируется провести US Open. Смещение Ролан Гаррос даст спортсменам дополнительную неделю для восстановления сил. Напомним, пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

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Добавим, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года.

Смотрите, как украинские спортсмены тренируются на карантине:

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теннис Большой шлем Ролан Гаррос

Источник: Сегодня|Спорт

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