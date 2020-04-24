Французский турнир "Большого шлема" перенесли во второй раз с начала пандемии

Как сообщает Le Parisien, турнир "Большого Шлема" Ролан Гаррос снова был перенесен. На этот раз организаторы планируют провести Открытый чемпионат Франции с 27 сентября по 11 октября. Изначально турнир должен был пройти в мае-июне, затем его старт сместили на 20-е сентября. В очередной раз Федерация тенниса Франции решила скорректировать сроки после консультаций с ATP и WTA.

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Отмечается, что перенос вызван тем, что с 24 августа по 13 сентября планируется провести US Open. Смещение Ролан Гаррос даст спортсменам дополнительную неделю для восстановления сил. Напомним, пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

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Добавим, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года.

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