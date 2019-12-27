"ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпиаде": новый поворот в теннисном скандале

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

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Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин уточнил свою позицию по поводу выступления первой ракетки Украины Элины Свитолиной на Олимпийских играх-2020 в Токио. Ранее мы писали, что ФТУ допустит Свитолину к Олимпиаде, если она выступит за сборную.

"ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпиаде, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи, – заявил Зукин. – Ранее наш основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Но он был фактически утерян в потоке другой информации. На первое место вышло то, что без ФТУ Wild Card не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить".

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У представителя Федерации тенниса еще раз уточнили, будет ли Свитолина выступать на Кубке Федерации в феврале за Украину.

"Она не дала по состоянию на сегодняшний день никакого ответа, – сказал Зукин. – Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF. Кандидатов у нас действительно много, и каждая теннисистка ждет нашей определенной позиции по участию в матчах в Таллинне".

Ранее в Украине назвали лучшую теннисистку страны. И это не Свитолина. Даяна Ястремская стала игроком года по версии национальной Федерации тенниса.

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