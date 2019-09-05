Гаэль Монфис после вылета с US Open: "Теперь я буду болеть за свою девушку"

Монфис покинул US Open / Фото: AFP

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в матче с итальянцем Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счетом – 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:7 (5:7).

"Моя подача не работала. Я допустил много двойных ошибок и слишком часто не попадал первым мячом. Это стало ключевым моментом. Я боролся с этим и с соперником. Пришлось нелегко. Я старался изо всех сил.

Я умею проигрывать достойно. Сегодня я выложился по полной. Зрители были невероятны. Они помогали мне идти вперед. Было весело. Именно ради такого я и играю. Конечно, мне бы хотелось победить сегодня. Но теперь я буду болеть за свою девушку", – заявил Монфис.

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Элина и Гаэль на тренировке / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Девушкой Гаэля является украинка Элина Свитолина. Ее соперницей в полуфинале US Open будет американка Серена Уильямс.

Обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.

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