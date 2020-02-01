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Где смотреть финал женского разряда на Australian Open между испанкой Мугурусой и американкой Кенин

1 февраля, 00:04

Поединок начнется в Мельбурне в субботу в 10:30 по киевскому времени

Мугуруса - фаворит финала Australian Open-2020

Мугуруса - фаворит финала Australian Open-2020 / Фото: Reuters

Подходит к завершению двухнедельный марафон на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В пятницу, как мы сообщали, венгерка Бабош и француженка Младенович выиграли парный разряд Australian Open. А в субботу утром определится победитель женского финала.

За главный женский трофей поспорят 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса и 21-летняя американка российского происхождения София Кенин. В мировом рейтинге выше стоит представительница США – на 15-й позиции, тогда как теннисистка из Испании ныне лишь 32-я и на первом "Шлеме" года даже не попала в число сеяных. Зато Гарбинье дважды играла в финалах – на Уимблдоне, где раз победила, а раз уступила. Осенью 2017 года Мугуруса была первой ракеткой планеты. Кенин же дальше 1/8 финала ("Ролан Гаррос"-2019) на турнирах "Большого шлема" не проходила.

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С учетом опыта испанки букмекерские конторы отдают предпочтение Мугурусе: коэффициент на ее победу колеблется в диапазоне 1.50-1.55. Тогда как на успех Кенин дают 2.55-2.60.

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Украинские телеканалы, к сожалению, не показывают теннис. В кабельных сетях его можно смотреть на канале "Евроспорт 1". Прямая трансляция начнется в 10:30 по киевскому времени в субботу. В 5:00 на этом телеканале покажут юниорский финал у девушек, а затем – и у парней.

Смотрите, как украинки Свитолина и Ястремская побеждали на старте Australian Open

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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