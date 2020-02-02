Где смотреть финальный поединок Australian Open между сербом Джоковичем и австрийцем Тимом

Встреча в Мельбурн-парке начнется 2 февраля в 10:30 по киевскому времени

Джокович настроен защитить титул / Фото: Reuters

В воскресенье, 2 февраля, заканчивается первый в 2020 году турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии. В 10:30 по киевскому времени на хардовый корт в Мельбурне выйдут австриец Доминик Тим и серб Новак Джокович. Именно они разыграют главный трофей мужского разряда. Напомним, у женщин в финале американка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Джокович занимает второе место в мировом рейтинге, Тим – пятое. Но для Новака участие в финале – обыденная вещь, ведь только в Австралии он побеждал семь раз! В том числе – в прошлом году. А вот 26-летний Доминик только ищет свою первую победу на "Шлемах". Дважды он играл в финалах – на грунтовых кортах "Ролан Гаррос", но проигрывал. А в Мельбурне далее 1/8 финала он не проходил. Зато теперь сумел выбить самого Рафаэля Надаля.

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Тем не менее, букмекеры явное предпочтение отдают сербу: коэффициент на его победу – 1.25, тогда как на успех австрийца – 4.10.

На украинском телевидении теннис – редкий гость. В кабельных сетях финал Джокович – Тим можно посмотреть на канале "Евроспорт 1" с 10:30. А перед этим, с 7:00 запланирована трансляция мужского парного финала.

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Кенин после победы над Мугурусой в финале Australian Open Видео: Reuters

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