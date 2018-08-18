"Где ты?!": появилось видео, как всемирно известный теннисист ищет свою машину

Новак Джокович на парковке возле кортов говорил прохожим, что он "не игрок, а просто ищет свою машину"

Всемирно известный сербский теннисист Новак Джокович забыл, где припарковал свой автомобиль перед четвертьфинальным матчем теннисного "Мастерса" в Цинциннати. В интернете появилось видео, на котором серб ходит по парковке возле стадиона и усердно пытается найти свое средство передвижения.

"Где ты? Кто-нибудь видел серую машину Tesla? Я не игрок, я просто ищу свою машину", – говорит Джокович другим людям, находящимся на парковке. В конце теннисист все-таки находит автомобиль, который оказался недалеко от теннисной арены.



В четвертьфинальной игре Джокович, десятый номер посева, в трех сетах нанес поражение канадцу Милошу Раоничу – 7:5, 4:6, 6:3. На стадии полуфинала Джокович сыграет с хорватом Марином Чиличем. Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет примерно 5,6 миллиона долларов.

Напомним, что Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал престижного турнира в США. В четвертьфинале украинка, посеянная под пятым номером, проиграла представительнице Голландии Кики Бертенс – 4:6, 3:6.