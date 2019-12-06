Главная секс-бомба мирового тенниса заявила о завершении карьеры, выиграв 35 млн долларов

Каролин Возняцки / Фото: Sports Illustrated

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Бывшая первая ракетка мира и едва ли не самая красивая теннисистка современности Каролин Возняцки заявила, что завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года в Мельбурне. О принятом решении сексапильная 29-летняя датчанка сообщила на своей странице в Instagram.

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"Я профессионально играю с 15 лет. За это время я прожила первую удивительную главу. У меня 30 одиночных титулов WTA, я была первой ракеткой мира в течение 71 недели, одержала победу на итоговом турнире, участвовала в трех Олимпиадах, несла там флаг моей родной Дании, выиграла Australian Open-2018 – я достигла на корте всего, о чем только могла мечтать, – отметила Каролин Возняцки. – Я всегда говорила себе, что наступит время и я пойму, что больше хочу заниматься разными вещами вне корта, и вот оно настало"

"В последние месяцы я осознала, что в жизни гораздо больше того, что я могу сделать за пределами корта. Брак с Дэвидом был одной из этих целей. Создание семьи с ним, путешествия по всему миру, где я рассказываю о ревматоидном артрите (мой предстоящий проект) – все это меня захватывает и помогает двигаться вперед"

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"Итак, сегодня я объявляю, что ухожу из тенниса после Australian Open в январе. Это не имеет никакого отношения к моему здоровью, и это не прощание. Я с нетерпением жду возможности поделиться этим захватывающим путешествием со всеми вами!"

Свитолина и Возняцки. Фото – Getty

Наконец, я хочу от всего сердца поблагодарить болельщиков, друзей, спонсоров, мою команду, особенно моего отца-тренера, моего мужа и мою семью за то, что на протяжении десятилетий поддерживали меня! Без вас я бы никогда этого не достигла!"

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Отметим, что за свою карьеру Каролин Возняцки выиграла свыше 35 млн долларов призовых. Из своих пяти матчей против лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной датчанка победой завершила лишь один. В частности, с Возняцки Свитолина разделалась на пути к титулу чемпионки мира, добытому в 2018-м в Сингапуре.

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