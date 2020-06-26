Главные разборки в теннисе отложили на год: новые даты финалов Кубка Дэвиса и Кубка Федерации

Финальные стадии розыгрышей Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в теннисе перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса – сообщают организаторы турниров в своем Twitter. Ранее сборная Украины узнала соперника по Кубку Дэвиса, которого она примет дома.

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Напомним, что финал мужского Кубка Дэвиса должен был проходить в Мадриде с 23 по 29 ноября, однако его старт был отложен на год – на 22 ноября 2021 года. Решающая стадия женского Кубка Федерации должна была состояться еще в Будапеште с 14 по 19 апреля 2020 года, но ее также пришлось подвинуть на год – на 13-18 апреля 2021-го.

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Отметим, что на данный момент соревнования ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса, но согласно календарю тур возобновится уже в августе. А на днях во время карантина украинская красавица выиграла турнир во Франции. Катарина Завацкая показала хорошую форму в Провансе, победив в пяти матчах из шести.

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