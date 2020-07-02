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Главный виновник коронавирусного "взрыва" в теннисе поборол опасную инфекцию вместе с женой

2 июля, 15:29

Елена Павлова Елена Павлова

Новак Джокович быстро справился с болезнью

Первая ракетка мира Новак Джокович и его жена Елена излечились от коронавирусной инфекции – последние тесты теннисиста и его супруги показали отрицательные результаты – сообщает Daily Mail. Напомним, что Джокович заразился коронавирусом во время Adria Tour. Об этом стало известно 23 июня.

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Напомним, что участники выставочного турнира, который организовал серб Джокович, после первого этапа в Белграде устроили вечеринку с раздеванием в ночном клубе. Джокович, Александр Зверев, Доминик Тим, Григор Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали и развлекались, напрочь позабыв о коронавирусе.

Новак Джокович и его жена Елена

Новак Джокович и его жена Елена / Фото: Instagram

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В итоге этап турнира в Задаре не был доигран из-за того, что COVID-19 обнаружили у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. А впоследствии среди зараженных оказались, как тренеры, так и участники турнира – в том числе хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена.

Естественно, Джоковича начали разносить в пух и прах из-за "взрыва" коронавируса в теннисе.

Смотрите, как Джокович тренируется дома

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тестирование теннисист Новак Джокович Григор Димитров коронавирус

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