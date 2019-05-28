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Голуби атаковали теннисистку во время матча Ролан Гаррос

28 мая, 15:40

Мари Бузкова проиграла розыгрыш Бьянке Андрееску из-за птиц на корте

Мари Бузкова на турнире в Париже
Мари Бузкова на турнире в Париже. Фото: AFP

В матче первого круга Ролан Гаррос между Мари Бузковой и чемпионкой Бьянкой Андрееску над кортом низко летали голуби. В одном из эпизодов на подаче 20-летней чешки две птицы оказались на ее стороне корта, и она не смогла ударить по мячу. Судья на вышке присудила очко Андрееску, посчитав, что Бузкова остановила розыгрыш. На протест теннисистки судья объяснила, чтобы в розыгрыше была засчитана помеха, Мари должна была нанести удар. Матч завершился победой Бьянки Андрееску в трех сетах – 5:7, 6:4, 6:4.

Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка Катерина Козлова сделала себе татуировку перед Ролан Гаррос. "Конечно, она имеет определенное значение, но я оставлю это при себе. Да, можно понимать, что это как-то связано и с карьерой. Скажу, что не зря это именно Феникс", – рассказала Козлова.

Во втором круге Ролан Гаррос Катерина Козлова встретится с лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной.

Напомним, что на Ролан Гаррос Рафаэль Надаль обыграл теннисиста, который не слышит женских голосов.

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Тег теннисистка, Большой шлем, Ролан Гаррос

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