Горечь расставания: бывший парень Свитолиной тоже проиграл на старте турнира

Французский теннисист Гаэль Монфис уступил Эрберу на старте турнира в Германии

Гаэль Монфис. Фото: AFP

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер вышел во второй круг турнира в немецком Халле. На старте соревнований Эрбер, занимающий 43-е место в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов ATP, в двух сетах обыграл соотечественника Гаэля Монфиса, пятого сеяного и 16-ю ракетку мира. Матч, продолжавшийся 1 час 42 минуты, завершился победой Эрбера со счетом 7:6, 6:4. Во втором круге Эрбер сыграет с победителем матча Рудольф Меллекер (Германия) – Сергей Стаховский (Украина).

Интересно, что Гаэль Монфис проиграл на старте турнира после того, как стало известно о его расставании с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Также Свитолина и Монфис удалили свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life.

Ранее мы писали, что и Свитолина после расставания проиграла матч первого круга турнира в Бирмингеме. Седьмая ракетка мира не смогла обыграть 62-ю в рейтинге россиянку Маргариту Гаспарян.

Напомним, что в прошлом сезоне Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат теннисисток:

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