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"Господи, это какой-то трэш": звезда украинского тенниса срочно покинула США из-за коронавируса

12 марта, 09:53

Богдан Юрков

Украинка Даяна Ястремская за считанные минуты собрала вещи и улетела из Соединенных Штатов Америки

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская срочно покинула из США из-за возможных ограничений перелетов в связи с пандемией коронавируса. Ранее мы рассказывали, что звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – сезон за океаном остановлен.

"Это просто трэш. Господи! Я никогда так быстро не собиралась. Нам позвонили и сказали, что Флорида планирует отменить все рейсы на Украину, причем надолго. У нас было 15 минут, чтобы собраться, сейчас едем в аэропорт. Просто безумие, как быстро меняются все планы", – написала у себя в Instagram 19-летняя украинcкая теннисистка

Даяна Ястремская покидает США Видео: Instagram
Даяна Ястремская покидает США Видео: Instagram

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Отметим, что вскоре после этого сообщения Даяны Ястремской президент США Дональд Трамп запретил въезд в США иностранцам из Европы. Такие меры предпринял Вашингтон для ограничения распространения инфекции коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что коронавирусом заразился партнер Криштиану Роналду. Изолированный защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани утверждает, что с ним все в порядке, и призывает всех к осторожности: "Вирус не делает исключений".

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США теннис коронавирус Даяна Ястремская

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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