Грета Тунберг против Роджера Федерера: знаменитая шведка пошла атакой на звезду тенниса

Защитница экологии требует от спортсмена разорвать отношения с банком, причиняющим вред окружающей среде

Грета Тунберг vs Роджер Федерер / Фото: Twitter

17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow ("Роджер, проснись сейчас же"), участники которой недовольны тем, что легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse.

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Экологические активисты недовольны тем, что банк активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя причинению вреда окружающей среде. В частности, сторонники акции вышли на улицу с плакатами "Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?".

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Тунберг распространяет сообщения этой группы в социальных сетях. Роджер Федерер, являющийся обладателем рекордных 20 трофеев "Большого шлема", эту ситуацию пока не комментировал.

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Ранее мы сообщали, что Федерер вошел в историю как самый стильный мужчина десятилетия. В финальном голосовании швейцарский теннисист победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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