"Грязные" миллионы Элины: назван гигантский заработок Свитолиной за 2019 год

Авторитетное американское издание Forbes опубликовало список теннисисток и теннисистов, которые получили самые большие призовые за прошедший сезон. В их число попала и первая ракетка Украины Элина Свитолина – несмотря на то, что в 2019-м уроженка Одессы не выиграла ни одного турнира. Ранее крутой розыгрыш Свитолиной стал лучшим в мировом теннисе.
Отметим, что суммарно за свои выступления в 2019 году Элина заработала 6 126 335 долларов. Или в пересчете на украинскую валюту – свыше 147 миллионов гривен. Но это – "грязными", еще до вычета налогов.
Рейтинг заработков среди теннисисток за 2019 год
- 1. Эшли Барти (Австралия) – 11 307 587 долларов
- 2. Симона Халеп (Румыния) – 6 962 442 доллара
- 3. Наоми Осака (Япония) – 6 788 282 доллара
- 4. Бьянка Андрееску (Канада) – 6 504 150 долларов
- 5. Элина Свитолина (Украина) – 6 126 335 долларов
Рейтинг заработков среди теннисистов за 2019 год
- 1. Рафаэль Надаль (Испания) – 16 349 586 долларов
- 2. Новак Джокович (Сербия) – 13 372 355 долларов
- 3. Роджер Федерер (Швейцария) – 8 716 975 долларов
- 4. Доминик Тим (Австрия) – 8 000 223 доллара
- 5. Даниил Медведев (Россия) – 7 902 912 долларов
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Как мы писали ранее, Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.
Смотрите, как Свитолина выступала на итоговом турнире года
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