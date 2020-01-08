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"Хитрая" Ястремская водила нового тренера в баню и поселила со своей семьей

8 января, 22:24

Немецкий специалист Саша Бажин рассказал о предсезонной подготовке второй ракетки Украины

Саша Бажин и Даяна Ястремская

Саша Бажин и Даяна Ястремская

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Новый тренер второй ракетки Украины Даяны Ястремской немецкий специалист Саша Бажин рассказал о предсезонной подготовке спортсменки. Ранее мы писали, что Ястремскую будет готовить тренер Осаки и спарринг-партнер Серены Уильямс.

"Как только я завершил сотрудничество с Кристиной Младенович, то постоянно был на связи с командой Даяны. WTA — достаточно маленький сам по себе, поэтому нам было просто контактировать по любым вопросам, – сказал Бажин OkTennis. – Сейчас наши отношения складываются очень хорошо. С самого начала ко мне прекрасно относятся — например, меня водили в русскую баню. Было интересно на предсезонном сборе — мы жили в доме у самого моря в Марбелье со всей семьей Даяны: мамой, папой, сестрой и даже бабушкой, которая каждый день готовила нам. Могу вспомнить только положительные моменты".

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Немецкого тренера также попросили описать украинку.

"Как бы я описал Даяну? Хитрая, очень хитрая. На самом деле я шучу — она очень веселая и имеет огромное желание работать. Иногда мне кажется, что я знаю ее дольше, чем есть на самом деле".

Смотрите, как Ястремская уверенно победила француженку на теннисном турнире в Пекине

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тренер теннисистка Даяна Ястремская

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