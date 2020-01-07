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"Хочу сыграть за сборную на Олимпиаде": Свитолина рассказала о подготовке к сезону

7 января, 14:17

Первая ракетка Украины рассказал о своих планах на этот год

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Элина Свитолина поделилась планами на 2020 год. Первая ракетка Украины надеется, что в новом сезоне ей удастся избежать травм, поэтому рассчитывает сыграть в Кубке Федерации и на Олимпиаде в Токио.

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"Один месяц были в Дубае, где мы тренировались. Вообще-то, впервые за долгое время я проводила тренировочные сборы не в Европе. В последний раз это было еще три года назад в Абу-Даби. Так что, это были очень упорные тренировки и фокусировались мы в основном на выживании", – отметила Элина.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

"Я говорила с капитаном сборной, говорила, что хочу играть, поэтому, посмотрим, как сложится, мне еще нужно уладить до конца некоторые моменты. Так что, я хочу играть за страну, мне всегда нравилось играть за сборную. Надеюсь, что все сложится хорошо и у меня будет шанс выступить в Кубке Федерации и на Олимпиаде", – рассказала Свитолина.

Отметим, что во второй половине января первая ракетка Украины начнет борьбу в основной сетке Australian Open.

Кстати, Свитолина проиграла первый матч в 2020 году. Первая ракетка Украины бесславно покинула турнир в Брисбене.

Также мы сообщали, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпиаде. Представитель Федерации тенниса Украины Евгений Зукин отметил, что они даже помогут получить Wild Card.

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теннис Элина Свитолина теннисистка

Источник: Большой теннис Украины

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