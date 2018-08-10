"Хорошие новости – кости целы": румынка прокомментировала травму в матче со Свитолиной

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску рассказала о результатах медицинского обследования травмированной лодыжки. Напомним, что тяжелую и очень болезненную травму Бузарнеску получила на бегу, когда пыталась достать безнадежный мяч в концовке встречи с Элиной Свитолиной.

"Хорошие новости – кости целы. Плохие новости: одна связка разорвана, две растянуты. Очень жаль, но мне придется пропустить Открытый чемпионат США, но я сделаю все возможное, чтобы вернуться на корт к Азиатской серии турниров. Спасибо всем за поддержку, я буду держать вас в курсе" – написала Михаэла на своей официальной странице в Facebook.

Отметим, что врачи, обследовавшие Михаэлу, а также румынские специалисты сказали, что такая травма чрезвычайно болезненна. Получив травму в матче со Свитолиной, Бузарнеску кричала от боли, пока не пришла помощь от врачей.

Ранее украинская теннисистка рассказала, что была в "полном шоке" после травмы соперницы на корте. Также Элина Свитолина считает, что спортсменам нужно пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи.