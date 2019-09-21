Хотела подзаработать: российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США

Российская теннисистка Ирина Хромачева наказана за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе в марте этого года. Ранее мы писали, что Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры.
Отмечается, что Хромачева предложила другой теннисистке занять свое место в первом отборочном раунде в обмен на денежную сумму, эквивалентной бонусу за участие в этом матче.
24-летняя Хромачева отстранена на три месяца и оштрафована на три тысячи долларов. Однако два месяца из этого срока и вся сумма штрафа назначены условно, так как россиянка не допустила дальнейших нарушений правил организации.
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Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Элины Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.
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