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Хотела подзаработать: российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США

21 сентября, 09:55

За такое Ирину Хромачеву дисквалифицировали

Ирина Хромачева

Ирина Хромачева / Фото: Instagram

Российская теннисистка Ирина Хромачева наказана за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе в марте этого года. Ранее мы писали, что Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры. 

Отмечается, что Хромачева предложила другой теннисистке занять свое место в первом отборочном раунде в обмен на денежную сумму, эквивалентной бонусу за участие в этом матче.

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24-летняя Хромачева отстранена на три месяца и оштрафована на три тысячи долларов. Однако два месяца из этого срока и вся сумма штрафа назначены условно, так как россиянка не допустила дальнейших нарушений правил организации.

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Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Элины Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис теннисистка Ирина Хромачева

Источник: tennisintegrityunit

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