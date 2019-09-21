Хотела подзаработать: российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США

Ирина Хромачева / Фото: Instagram

Российская теннисистка Ирина Хромачева наказана за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе в марте этого года. Ранее мы писали, что Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры.

Отмечается, что Хромачева предложила другой теннисистке занять свое место в первом отборочном раунде в обмен на денежную сумму, эквивалентной бонусу за участие в этом матче.

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24-летняя Хромачева отстранена на три месяца и оштрафована на три тысячи долларов. Однако два месяца из этого срока и вся сумма штрафа назначены условно, так как россиянка не допустила дальнейших нарушений правил организации.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Элины Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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