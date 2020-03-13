Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

И никуда ехать не надо: сборная Украины узнала соперника по Кубку Дэвиса, которого она примет дома

13 марта, 17:45

Елена Павлова

Поединки следующего раунда пройдут в сентябре, но где - пока неясно

Состоялась жеребьевка матчей в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса. Следующий поединок сборная Украины проведет в сентябре против команды Израиля. Ранее в марте команда Андрея Медведева с трудом прошла Тайвань в Запорожье. Украинцы отыгралась со счета 0:2 после первого игрового дня, чего ранее в Кубке Дэвиса нашим теннисистам не удавалось. А решающую победу в неожиданно напряженном противостоянии добыл Илья Марченко.

Читайте также: "Настроение у нас – на уровне!" – Капитан сборной Украины о матче Кубка Дэвиса в Запорожье

Осенние поединки с Израилем пройдут в Украине, но в каком городе – пока не уточняется. Ранее сборные встречались между собой дважды: в 1999 году "сине-желтые" победили со счетом 3:2, а в сезоне-2017 разгромили израильтян со счетом 5:0. Победители этой матчевой встречи попадут в квалификацию Davis Cup Finals-2021.

В обновленном рейтинге наций сборная Украины сейчас занимает 35-ю строчку.

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Ранее мы писали, что чтобы не распространять коронавирус, Украина предложила перенести теннисный матч из Японии.

Смотрите также, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

жеребьевка Кубок Дэвиса сборная Израиля сборная Украины по теннису

Источник: Большой теннис Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Господи, это какой-то трэш": звезда украинского тенниса срочно покинула США из-за коронавирусаТеннис
Спорт на пороге грандиозного переноса: коронавирус смещает Олимпиаду-2020 на два года
Спорт на пороге грандиозного переноса: коронавирус смещает Олимпиаду-2020 на два годаДругие
Наконец-то! Свитолина выиграла трехчасовой триллер в Мексике и первый турнир за полтора года
Наконец-то! Свитолина выиграла трехчасовой триллер в Мексике и первый турнир за полтора годаТеннис
Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусом
Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусомТеннис
Украинские теннисисты с невероятным камбэком вырвали у Китайского Тайбэя победу в Кубке Дэвиса
Украинские теннисисты с невероятным камбэком вырвали у Китайского Тайбэя победу в Кубке ДэвисаТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...