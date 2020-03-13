И никуда ехать не надо: сборная Украины узнала соперника по Кубку Дэвиса, которого она примет дома

Поединки следующего раунда пройдут в сентябре, но где - пока неясно

Состоялась жеребьевка матчей в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса. Следующий поединок сборная Украины проведет в сентябре против команды Израиля. Ранее в марте команда Андрея Медведева с трудом прошла Тайвань в Запорожье. Украинцы отыгралась со счета 0:2 после первого игрового дня, чего ранее в Кубке Дэвиса нашим теннисистам не удавалось. А решающую победу в неожиданно напряженном противостоянии добыл Илья Марченко.

Читайте также: "Настроение у нас – на уровне!" – Капитан сборной Украины о матче Кубка Дэвиса в Запорожье

Осенние поединки с Израилем пройдут в Украине, но в каком городе – пока не уточняется. Ранее сборные встречались между собой дважды: в 1999 году "сине-желтые" победили со счетом 3:2, а в сезоне-2017 разгромили израильтян со счетом 5:0. Победители этой матчевой встречи попадут в квалификацию Davis Cup Finals-2021.

В обновленном рейтинге наций сборная Украины сейчас занимает 35-ю строчку.

В тренде Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Ранее мы писали, что чтобы не распространять коронавирус, Украина предложила перенести теннисный матч из Японии.

Смотрите также, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама