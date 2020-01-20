И рекордсмену в Австралии немного страшно: откровения долгожителя кортов Мельбурна

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер установил новый рекорд Открытого чемпионата Австралии. После разминочной победы в первом круге над американцем Стивом Джонсоном – 6:3, 6:2, 6:2 – стало известно, что легендарный игрок принял участие в Australian Open в 21 раз. Ранее мы писали, что матч Ястремской на Australian Open 2020 перенесен из-за дождя.

По количество выступлений на кортах Мельбурна швейцарец обошел легендарного австралийца Ллейтона Хьюитта, который выступал на Australian Open 20 раз. Стоит отметить, что третье место в данном списке делят испанец Фелисиано Лопес и француз Фабрис Санторо – оба выступали на соревновании 18 раз. Мы уже сообщали, что в списке претендентов на победу на нынешнем Australian Open Федерер идет на четвертом месте.

"Для меня первые три круга всегда ключевые, чтобы набрать обороты, привыкнуть к давлению, сохранять спокойствие, когда надо отыгрывать брейк-пойнты, или когда счет 30:30, или когда надо отыграть сет и брейк. Неизвестно, как с этим справишься, так что может быть немного страшно", – признался Роджер.

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